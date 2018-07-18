Необычно тихо: сообщили последние новости с Донбасса

На Донбассе день прошел без потерь. Фото: Etcetera

На Донбассе сегодня было непривычно тихо.

Боевики лишь 1 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Южное, что на Горловском направлении", - говорится в сообщении.

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Врат среди защитников Украины нет.

"Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают заннятые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ООС.

В оккупированном Енакиево произошла крупная авария, в которой погибли люди. Коммунальщики проводили плановые работы в канализационно-насосной станции, когда произошел взрыв из-за выброса газа.