Есть погибшие: на Донбассе произошла крупная авария

В оккупированном Енакиево 4 сотрудника водоканала погибли, когда проводили профилактические работы. Фото: Akkerman.UA

В оккупированном Енакиево произошла крупная авария, в которой погибли люди.

О ЧП сообщили на предприятии "Вода Донбасса".

Коммунальщики проводили плановые работы в канализационно-насосной станции, когда произошел взрыв из-за выброса газа. Погибли четверо: инженер-технолог 25-летняя Елена Сыроватская, оператор хлораторных установок 44-летняя Людмила Беседина, слесарь-ремонтник 67-летний Сергей Подольский и электрогазосварщик 22-летний Андрей Топитчак.

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4 человека получили ранения и были госпитализированы.

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