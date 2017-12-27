"Не вернусь в ДНР" - один из удерживаемых скрылся в автобусе

Удерживаемый на украинской стороне экс-мэр Торецка Владимир Слепцов спрятался в автобусе и передумал возвращаться.
Его должны были передать в самопровозглашенную ДНР, сообщает "Громадське".
"Уже вблизи оккупированной Горловки, где проходил процесс обмена, Слепцов передумал идти на обмен и спрятался в автобусе журналистов. Когда обмен завершился и журналисты поехали обратно - Слепцов поехал вместе с ними. Он будет и дальше отбывать наказание в Украине", - говорится в сообщении.
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Слепцову в августе 2016 вручили уведомление о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и участия в террористической организации.
По данным прокуратуры, подозреваемый чиновник 15 апреля 2014 председательствовал на заседании сессии городского совета и вносил в повестку дня вопрос о проведении незаконного референдума в Торецке. 14 декабря 2017 Слепцову отменили меру пресечения в виде содержания под стражей, что нужно было для обмена.
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