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"Не сориентировался в мутных водах" - Фокин открестился от скандального пророссийского интервью

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&quot;Не сориентировался в мутных водах&quot; - Фокин открестился от скандального пророссийского интервью
Из интервью Фокина убрали важные детали. Фото: Ukrinform

Из согласованной версии интервью первого заместителя главы делегации Витольда Фокина журналисты убрали ключевые детали. Об этом рассказал представитель оккупированных территорий в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Мы пообщались сегодня [2 сентября]. Причем он сам настоял на том, чтобы прояснить позиции и не было никаких недомолвок. Показал согласованный им текст своего интервью, который оказался не совсем идентичным тому, что было опубликовано. В частности, после слов об общей амнистии, оказалось, были еще слова "кроме тех, у кого руки по локоть в крови". Но эти слова почему-то исчезли", - сообщил Гармаш в своем Facebook.

Также Фокин объяснил, что имел в виду не особый статус Донбасса, а спецстатус - идею свободной экономической зоны, которую озвучивал Кравчук накануне.

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"Думаю, это как раз тот случай, когда проблема не в идеях, а в непонимании и манипуляции человеком, который искренне любит свою страну, но который из-за длительного пребывания вне политики не сориентировался в этих мутных водах. Деда просто подставили, и я имею в виду не только пророссийское издание", - считает Гармаш.

Недавно Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только оккупированным районам. Также он высказался о возможном компромиссе с Россией, где Украина соглашается на общую амнистию на Донбассе, а РФ снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию. В ВР заявили, что это не соответствует украинским национальным интересам.

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03
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