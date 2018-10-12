"Не надо беспокоить" - боевики получили по заслугам

Провокации боевиков завершились адекватным ответом с юоку ВСУ. Фото: LIGA.net

Террористы ДНР провоцировали украинских бойцов и, наконец, получили адекватный ответ.

Видео с уничтоженным блиндажом противника опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

"В очередной раз российско-оккупационные войска начали провоцировать. Сказать что хорошо попали это ничего не сказать, просто уничтожили ВОП и блиндаж с Колорадо. Не нужно беспокоить ", - подписал он видео.

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На снимках видно, как взрывная волна уничтожает позиции террористов.

Ранее показали видео, как украинские военные из воздуха атаковали боевиков на Донбассе. С беспилотника сбросили фугас на позиции террористов.