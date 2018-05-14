Назвали точную цифру самоубийц среди участников боевых действий

За время проведения АТО по меньшей мере 554 участники боевых действий совершили самоубийство.
"В письме от 25 апреля 2018 года Главный военный прокурор описывает ситуацию в системе проведение психологической реабилитации участников АТО. С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 378 военнослужащих погибли (по состоянию на 01.04.2018). При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство", - говорится в письме за подписью главного военного прокурора Анатолия Матиоса к Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сообщает УНН.
По приведенной в документе информации, уровень обеспечения психологической реабилитации участников АТО составил 0,1%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики сорвали разведение сил возле Станицы Луганской.
Немецкий генерал в отставке рассказал о войне в Европе и перспективы решения ситуации на Донбассе. Страны Балтии Кремль не интересуют, ведь там нет нефти или газа, а воевать с НАТО выйдет очень дорого.
Комментарии