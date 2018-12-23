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воскресенье, 23 декабря 2018 13:31

Назвали количество россиян, которых не пустили в Украину со времени введения военного положения

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Назвали количество россиян, которых не пустили в Украину со времени введения военного положения
В Украину не пропустили более 1,5 тысячи россиян. Фото: Vgorode.ua

Пограничники не пропустили в Украину более 1,5 тыс. граждан Российской Федерации с начала ввода военного положения, то есть с 26 ноября.

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Сейчас эти мероприятия продолжаются до завершения военного положения, но если необходимость будет сохраняться, то, конечно, усиленный контроль мы будем осуществлять и в дальнейшем", - сказал Слободян каналу 112 Украина.

В основном не пропускают в Украину тех, кто не смог подтвердить цель поездки или превысил сроки пребывания в Украине во время предыдущих посещений. Усиленный контроль осуществляется за гражданами из 70 стран миграционного риска.

В свою очередь российские пограничники без пояснения причин не пропустили в Россию за этот период около 350 граждан Украины.

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В Украину запретили въезжать гражданам РФ мужского пола в возрасте 16-60 лет.

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