Сообщили последние новости с Донбасса

На Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Фото: Уніан

На Донбассе в течение дня российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня.

Зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Враг совершил обстрелы из минометов калибра 120 мм позиций в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Чермалык, Лебединское на Мариупольском направлении ", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военнослужащих в течении суток нет.

Террористы ДНР готовятся к быстрому наступлению. Боевиков отозвали из отпусков и выдали топливо.