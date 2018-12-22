Как минули сутки на Донбассе

21 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Зафиксировали 3 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, - сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил в Facebook.
"Враг совершил прицельные обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм в районе населенного пункта Крымское и из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Новотошковское на Луганском напрямлении.Опорние пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новомихайловка - на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединский, Гнутово на Мариупольском направлении ", - говорится в сообщении.
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В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал.
По данным разведки, 21 декабря четырех оккупантов уничтожили и 3 ранили.
В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
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