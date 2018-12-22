Как минули сутки на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 1467
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 666
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 927
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 585
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 3861
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 243
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2007
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3915
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4950
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1764
Фото
Все фото
32
14
13
14
14
ВСУ передали большую партию оружия и танков
ВСУ передали большую партию оружия и танков
Украина получила первые вертолеты Airbus: будут патрулировать море и спасать людей
Украина получила первые вертолеты Airbus: будут патрулировать море и спасать людей
Обкатка танками и выживание в суровую зиму: как проходят сборы резервистов
Обкатка танками и выживание в суровую зиму: как проходят сборы резервистов
Показали, как выглядит &quot;мертвая зона&quot; оккупированного Донецкая
Показали, как выглядит "мертвая зона" оккупированного Донецкая
Пустые улицы и дома: как Донецк живет сегодня
Пустые улицы и дома: как Донецк живет сегодня
Видео
Все видео
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
Военные медики спасли жителя, которого обстреляли боевики
Военные медики спасли жителя, которого обстреляли боевики
Как "Пламя" охлаждает горячие головы боевиков: чем воюют на Донбассе
Как "Пламя" охлаждает горячие головы боевиков: чем воюют на Донбассе
Фильм о мальчике из Донбасса вошел в шорт-лист на "Оскар"
Фильм о мальчике из Донбасса вошел в шорт-лист на "Оскар"
Смертельный прыжок: подросток разбился на глазах у матери
Смертельный прыжок: подросток разбился на глазах у матери
Интервью
1/5
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 666
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1467
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2439
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1602
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3213
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 90
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
суббота, 22 декабря 2018 09:52

Как минули сутки на Донбассе

  Комментировать
Как минули сутки на Донбассе
В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал.Фото: politeka.net

21 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Зафиксировали 3 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, - сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил в Facebook.

"Враг совершил прицельные обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм в районе населенного пункта Крымское и из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Новотошковское на Луганском напрямлении.Опорние пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новомихайловка - на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединский, Гнутово на Мариупольском направлении ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили последние новости с Донбасса

В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал.

По данным разведки, 21 декабря четырех оккупантов уничтожили и 3 ранили.

В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

На Донбассе боевика во время пьяной ссоры зарезала его девушка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как минули сутки на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Из Библии убрали все упоминания о спиртных напитках

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 133883
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 55718
Показали, как выглядит &quot;мертвая зона&quot; оккупированного Донецкая
Показали, как выглядит "мертвая зона" оккупированного Донецкая
14
 Просмотров: 40827
ВСУ передали большую партию оружия и танков
ВСУ передали большую партию оружия и танков
32
 1 Просмотров: 15714
Пышногрудая девушка ринга без белья прикрыла интимные места сеткой
Пышногрудая девушка ринга без белья прикрыла интимные места сеткой
34
 Просмотров: 13338
Донбасс
На Донбассе боевика зарезала любимая девушка
На Донбассе боевика зарезала любимая девушка Просмотров: 1134
Сообщили последние новости с Донбасса
Сообщили последние новости с Донбасса Просмотров: 1359
ВСУ передали большую партию оружия и танков
ВСУ передали большую партию оружия и танков
32
 1 Просмотров: 15723
В 2019 украинский флот получит разведывательный корабль
В 2019 украинский флот получит разведывательный корабль 1 Просмотров: 1404
Украина получила первые вертолеты Airbus: будут патрулировать море и спасать людей
Украина получила первые вертолеты Airbus: будут патрулировать море и спасать людей
14
 1 Просмотров: 3960
Больше всего комментируют
9
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
8
Митрополит Епифаний прокомментировал переименование УПЦ МП
6
Украина получила новые боевые вертолеты
4
В Раде из-за РПЦ подрались нардепы
4
В парламенте зарегистрировали законопроект об объявлении войны России
Голосов: 32926
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua