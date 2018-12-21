На Донбассе боевика зарезала любимая девушка

Боевикам во время пьяной ссоры убила его девушка. Фото: Facebook

На Донбассе боевика во время пьяной ссоры зарезала его девушка.

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

"13.12.2018 г.., Мальченко Евгений. Был ликвидирован своей возлюбленной Юлией во время пьяной ссоры", - отметил он.

Как отмечается, женщина убила боевика ножом, ударом в сердце. Погибшему было 28 лет, его подруге - 29.

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В оккупированной Луганской области боевик раздавил БТРом водителя авто. ДТП произошла 20 декабря в городе Голубовка.