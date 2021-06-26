Назвали имя погибшего воина на фронте

Андрей Гонар родом из Кривого Рога. Фото: @58OMPBr

В субботу, 26 июня, от обстрела российских оккупантов погиб украинский военнослужащий Андрей Гонар. О имени погибшего воина сообщила 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского.

О гибели украинского воина вблизи поселка Пески в Донецкой области сообщал штаб ООС.

"26 июня 2021 на востоке страны во время несения службы на позиции в результате обстрела получил осколочное ранения несовместимо с жизнью старший солдат Гонар Андрей Николаевич, старший водитель мотопехотной роты.

Военный был родом из города Кривой Рог Днепропетровской области. Служил в бригаде с июня 2019 года. 26 июня он отошел к воинству небесному и останется в нашей памяти навечно", - сообщила бригада.

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В мае от обстрелов российских оккупантов на Донбассе погибли шестеро бойцов Вооруженных сил Украины. Без открытия огня не прошла ни одна эпоха.