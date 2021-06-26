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суббота, 26 июня 2021 08:56

От вражеских обстрелов погиб украинский воин

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От вражеских обстрелов погиб украинский воин
Командование выразило соболезнование семье погибшего воина.

Вблизи поселка Пески в Донецкой области российский оккупант стрелял из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. От обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимо с жизнью. Об этом утром сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего", - обращаются.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

За прошедшие сутки, 25 июня, на Донбассе враг 12 раз нарушал режим прекращения огня.

В районе Водяного, что на Приазовье, российский оккупант трижды обстреливал позиции украинских воинов из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Неподалеку Золотого-4 в Луганской обл. враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки (Донецкая область) - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российские войска стреляли из минометов 120-го калибра в сторону Гранитного в Донецкой обл. А возле Майорска враг стрелял из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки и Авдеевки летали вражеские беспилотники типа "Орлан-10", пересекали линию разграничения. Их вовремя подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

24 июня неподалеку водяного вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов. Один воин получил осколочные ранения.

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Дата
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