На Донбассе тяжело ранили украинского воина

 
Ексклюзивы
1/5
Питание в школах: какие изменения будут с сентября
Питание в школах: какие изменения будут с сентября
Просмотров: 279
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 270
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1260
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 252
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 666
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1863
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 765
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 171
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 216
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 558
Фото
Все фото
3
7
8
11
6
На Луганщине нашли схрон с боеприпасами боевиков
На Луганщине нашли схрон с боеприпасами боевиков
Оккупанты устроили в Донецке концерт &quot;войны и победы&quot;
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
В одесский порт причалили два корабля НАТО
В одесский порт причалили два корабля НАТО
Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны
Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны
От боевиков освободили украинский город
От боевиков освободили украинский город
Видео
Все видео
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
В оккупированном Луганске произошел мощный взрыв
В оккупированном Луганске произошел мощный взрыв
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
Полсотни военных погибли на Луганщине
Полсотни военных погибли на Луганщине
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 864
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 765
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 171
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1476
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 261
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
23 июня 2021
Просмотров: 639
Нормальні чоловіки
У містечку, де живе моя мати, ходжу до двох Оксан. Одна – робить нігті, друга – стриже. У першої – свекруха в Німеччині. Вийшла ...
четверг, 24 июня 2021 16:23

На Донбассе тяжело ранили украинского воина

  Комментировать
На Донбассе тяжело ранили украинского воина
Боец получил проникающие осколочные ранения. Фото: facebook.com/otupivnich

24 июня вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских защитников из станковых гранатометов недалеко от Водяного, что на Приазовье.

В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения, сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток". После оказания первой медицинской помощи воина в тяжелом состоянии оперативно доставили в лечебное учреждение.

"Сейчас состояние раненого - средней тяжести. На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК сообщила о действиях со стороны российско-оккупационных войск представителей Миссии СММ ОБСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горячие сутки на Донбассе: боевики 22 раза атаковали ВСУ

Боевики в Донбассе застрелили своего бойца, который хотел перейти на сторону ВСУ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Екатериновка. После убийства боевики эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе тяжело ранили украинского воина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июня

В Киеве умер бывший правитель Молдовы

Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский

Французская армия зашла на территорию России

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
13
 Просмотров: 14951
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 10728
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 6264
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море Просмотров: 4221
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
 Просмотров: 3834
Донбасс
Суд дал "беркутовцу" четыре года тюрьмы заочно - тот стал боевиком и прячется в ОРДЛО
Суд дал "беркутовцу" четыре года тюрьмы заочно - тот стал боевиком и прячется в ОРДЛО Просмотров: 189
Горячие сутки на Донбассе: боевики 22 раза атаковали ВСУ
Горячие сутки на Донбассе: боевики 22 раза атаковали ВСУ Просмотров: 198
Два представителя ОБСЕ вышли из переговоров по Донбассу
Два представителя ОБСЕ вышли из переговоров по Донбассу Просмотров: 396
На Луганщине нашли схрон с боеприпасами боевиков
На Луганщине нашли схрон с боеприпасами боевиков
3
 Просмотров: 261
Боевики били из запрещенного оружия и запускали беспилотник
Боевики били из запрещенного оружия и запускали беспилотник Просмотров: 54
Больше всего комментируют
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
3
Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
1
Блогер Волошин "кинул" поклонницу и исчез: полное видео позорной "акции"
1
Удар по белорусским предприятиям приведет к экономической аннексии Россией - оппозиционер
Голосов: 11202
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть