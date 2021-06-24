На Донбассе тяжело ранили украинского воина

Боец получил проникающие осколочные ранения. Фото: facebook.com/otupivnich

24 июня вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских защитников из станковых гранатометов недалеко от Водяного, что на Приазовье.

В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения, сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток". После оказания первой медицинской помощи воина в тяжелом состоянии оперативно доставили в лечебное учреждение.

"Сейчас состояние раненого - средней тяжести. На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК сообщила о действиях со стороны российско-оккупационных войск представителей Миссии СММ ОБСЕ.

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