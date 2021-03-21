Назвали имя погибшего воина на Донбассе

На Донбассе погиб военный с Кропивницкого. Фото: ООС

20 марта возле поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области русский снайпер смертельно ранил украинского военного Кирилла Быковского.

Погибший с Кропивницкого, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Назаренко в телеграмм-канале.

"Есть тяжелая весть с фронта. На востоке от пули снайпера погиб наш защитник Кирилл Быковский. Вечная память Герою! Мои искренние соболезнования маме и сестрам", - отметил Назаренко.

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Более подробную информацию, время и место прощания с погибшим сообщат позже.

Во время вражеского обстрела на Донбассе погиб морской пехотинец Андрей Грабарь. Погибшему украинскому военному было 25 лет.