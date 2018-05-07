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понедельник, 07 мая 2018 14:56

Назвали имя погибшего на Донбассе 21-летнего воина

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Назвали имя погибшего на Донбассе 21-летнего воина
На Донбассе погиб 21-летний боец из Львовщины. Фото: 24tv.ua

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 мая во время патрулирования в результате попадания в засаду боевиков погиб механик-водитель БМП 24-й отдельной механизированной бригады Иван Любовского.

Он родом из села Ходоров Жидачевского района Львовской области, говорится на сайте Ходоровской объединенной территориальной громады.

Бойцу исполнился 21 год.

"О времени и дате захоронения будет сообщено позже", - говорится в сообщении Ходоровской объединенной территориальной громады.

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По информации пресс-центра операции Объединенных сил 6 мая во время патрулирования района обороны группа военнослужащих механизированного батальона попала в засаду. На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство. Боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения, противник 80 раз нарушал Минские договоренности.

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Дата
07
мая

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