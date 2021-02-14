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воскресенье, 14 февраля 2021 16:18

Назвали имена погибших на Донбассе военных

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Назвали имена погибших на Донбассе военных
14 февраля погибли 3 украинские военные. Фото: Минобороны

Стали известны имена погибших сегодня в Донбассе военных капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс, где 14 февраля погибли 3 военных.

"Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в Борисполе", - подчеркнул Зеленский и выразил соболезнования родным и близким бойцов.

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Предварительно известно, что около 10.00 в районе Новолуганское при изменении огневых позиций трое военных погибли в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

В начале февраля трое военных подорвались на мине в Донецкой области.

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