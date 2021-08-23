Настоящий патриот Украины: назвали имя погибшего в Донбассе бойца

22 августа на Донбассе во время обстрела погиб украинский военнослужащий лейтенант Юрий Михайлов.

Автор: 28 ОМБр Лейтенант Юрий Михайлов погиб от пули врага 22 августа в 15:15 на взводному опорном пункте

"С грустью сообщаем, что вчера при несении службы в 15:15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов. Он достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее" - сообщает пресс служба 28 ОМБр имени рыцарей Зимнего похода.

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22 августа в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, один украинский военный погиб. По состоянию на 7:00 утра 23 августа, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировали.