Нашли тело бойца, погибшего в 2015

Установили захоронение бойца ВСУ. Фото: Facebook

Тело старшего солдата Вадима Федорченко отправили сегодня домой, на Харьковщину.

Российские оккупанты убили его в бою 9 февраля 2015, сообщает Командование "Восток" Вооруженных Сил Украины.

В тот день, 9 февраля 2015 года, примерно в 8 утра из Дебальцево в направлении Харькова через Бахмут отправилась колонна.

20-летний Вадим Федорченко руководил КамАЗом с военными. В районе Логвинова колонну из засады расстреляли оккупанты и их пособники.

Судьба Федорченко оставалась неизвестной. В конце августа этого года благодаря совместным действиям военных, следователей СБУ, полиции, судебно-медицинской экспертизы МОЗ, экспертов Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины с помощью молекулярно-генетического сравнительного анализа установили, что одно из тел военнослужащих, вывезенных в марте 2015 года из района Дебальцево, не идентифицированных и похороненных на Краснопольском кладбище города Днепр, принадлежит именно Вадиму Федорченко.

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Тело военного сегодня отправили в родное с. Павловка Близнюковского р-на Харьковской обл.

Федорченко похоронят завтра в 10.00 в Павловке.

12 сентября около 15:00 в результате вражеского обстрела погиб младший сержант Валерий Шатурский. Военнослужащий батальона специального назначения 15-го Славянского полка Нацгвардии Украины.