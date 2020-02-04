Наши западные партнеры в состоянии удивления от действий этой власти - Георгий Тука

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 711
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 702
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 4851
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1152
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5517
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1323
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2691
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1575
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1611
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 765
Фото
Все фото
4
5
3
4
12
Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Оккупанты устроили опасное минное поле
Оккупанты устроили опасное минное поле
Боевик &quot;Соболь&quot; поехал на Россию &quot;грузом 200&quot;
Боевик "Соболь" поехал на Россию "грузом 200"
Бригада тактической авиации упражнялась на истребителях МиГ-29 - фото
Бригада тактической авиации упражнялась на истребителях МиГ-29 - фото
Видео
Все видео
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в январе
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в январе
"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней
"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней
Артиллеристы учились уничтожать вражеский десант
Артиллеристы учились уничтожать вражеский десант
Реалии "русского мира": как выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
Реалии "русского мира": как выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
Помпео почтил память погибших на Донбассе
Помпео почтил память погибших на Донбассе
Интервью
1/5
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 567
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 414
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3204
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 765
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1440
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1422
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
вторник, 04 февраля 2020 15:01

Наши западные партнеры в состоянии удивления от действий этой власти - Георгий Тука

  Комментировать
Наши западные партнеры в состоянии удивления от действий этой власти - Георгий Тука
Разговоры о финансировании оккупированного Донбасса являются популизмом. Фото: Детектор медиа

Заявление Ермака является популистским, потому что новая власть не подсчитала убытков, которые Украина получила от российского нападения.

"В свое время в Кабмине создали комиссию, которая занималась разработкой консолидированной позиции относительно претензий к России. Насколько я знаю, ее деятельность не возобновили", - говорит Gazeta.ua Георгий Тука, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины.

Популистские заявления делают для поддержания падающего рейтинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал об условиях, на которых в разрушенный Донбасс будут вкладывать деньги

"У наших международных партнеров прошли 3 месяца очарования "зеленой командой". Они сейчас в состоянии удивления от действий этой власти. Поэтому от них ожидать помощи не надо. Тем более на оккупированные территории.

Помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью YouTube-канала KRYM сказал, что новая власть рассуждает о путях восстановления оккупированного Донбасса после его деоккупации. Ищут доноров и инвесторов.

Автор: София Староконь
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наши западные партнеры в состоянии удивления от действий этой власти - Георгий Тука». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
февраля

Цукерберг запустил соцсеть

Под Киевом открыли новую археологическую культуру

16 человек погибли в пожаре

Расстреляли автора пьесы о ГУЛАГе

В Крыму собрались мировые лидеры

От чего чаще всего умирают мужчины, а от чего - женщины

Лыжи, альпинизм, стрельба - провели соревнования между военными патрулями

Пушистый близнец: какое животное путают с человеком

Самое читаемое
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 68978
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
39
 1 Просмотров: 40978
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине 1 Просмотров: 12240
&quot;Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим&quot; - как прошел свадебный бум в столице
"Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим" - как прошел свадебный бум в столице
6
 Просмотров: 9009
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 8658
Донбасс
Эксперт рассказал об условиях, на которых в разрушенный Донбасс будут вкладывать деньги
Эксперт рассказал об условиях, на которых в разрушенный Донбасс будут вкладывать деньги
 Просмотров: 234
Украинцы назвали главное требование к Зеленскому
Украинцы назвали главное требование к Зеленскому 1 Просмотров: 963
Популистские заявления власти вредят имиджу Украины за рубежом - политтехнолог
Популистские заявления власти вредят имиджу Украины за рубежом - политтехнолог
 Просмотров: 171
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в январе
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в январе
12
 1 Просмотров: 585
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
 1 Просмотров: 567
Больше всего комментируют
3
Количество умерших от коронавируса неумолимо растет
3
Активист судится с президентом
3
Зеленскому продолжают доверять большинство украинцев - опрос
2
Соседка по палате обокрала девочку, которую поджег родной отец
2
"Там классные ребята, но они ничего не могут сделать" - у Зеленского есть проблемы с регионами
Голосов: 5592
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua