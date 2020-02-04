Наши западные партнеры в состоянии удивления от действий этой власти - Георгий Тука

Разговоры о финансировании оккупированного Донбасса являются популизмом. Фото: Детектор медиа

Заявление Ермака является популистским, потому что новая власть не подсчитала убытков, которые Украина получила от российского нападения.

"В свое время в Кабмине создали комиссию, которая занималась разработкой консолидированной позиции относительно претензий к России. Насколько я знаю, ее деятельность не возобновили", - говорит Gazeta.ua Георгий Тука, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины.

Популистские заявления делают для поддержания падающего рейтинга.

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"У наших международных партнеров прошли 3 месяца очарования "зеленой командой". Они сейчас в состоянии удивления от действий этой власти. Поэтому от них ожидать помощи не надо. Тем более на оккупированные территории.

Помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью YouTube-канала KRYM сказал, что новая власть рассуждает о путях восстановления оккупированного Донбасса после его деоккупации. Ищут доноров и инвесторов.