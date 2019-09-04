Нарушение тишины и ранения: какими били сутки на Донбассе

3 сентября режим тишины нарушали 10 раз. Фото: www.rbc.ua

3 сентября российские оккупанты на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня.

Враг стрелял в позиции подразделений Объединенных сил из оружия, которое нельзя использовать по Минским соглашениями - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

6 раз российские наемники обстреляли наши позиции у расположения оперативно-тактической группировки "Схід":

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Можем спать спокойно: ВСУ проводят новый вид учений

- дважды у Павлополе - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;

- около Водяного - с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Гнутово - с станкового противотанкового гранатомета.

4 обстрелы противника было около расположения оперативно-тактической группировки "Північ":

- два раза у Троицкого - с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также с станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку Кримского - из стрелкового оружия;

- вблизи Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Четверо украинских воинов ранили за прошедшие сутки.

С начала суток 4 сентября бандитские отряды России нарушили режим тишины 1 раз у расположения оперативно-тактической группировки "Схід". Враг обстрелял позиции подразделений Объединенных сил у Водяного с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

2 сентября российские военные и их наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрелы попали позиции украинских военных вблизи 11 населенных пунктов.