Нарушение тишины и ранения: какими били сутки на Донбассе

3 сентября российские оккупанты на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня.
Враг стрелял в позиции подразделений Объединенных сил из оружия, которое нельзя использовать по Минским соглашениями - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.
6 раз российские наемники обстреляли наши позиции у расположения оперативно-тактической группировки "Схід":
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- дважды у Павлополе - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;
- около Водяного - с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Гнутово - с станкового противотанкового гранатомета.
4 обстрелы противника было около расположения оперативно-тактической группировки "Північ":
- два раза у Троицкого - с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также с станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Кримского - из стрелкового оружия;
- вблизи Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Четверо украинских воинов ранили за прошедшие сутки.
С начала суток 4 сентября бандитские отряды России нарушили режим тишины 1 раз у расположения оперативно-тактической группировки "Схід". Враг обстрелял позиции подразделений Объединенных сил у Водяного с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
2 сентября российские военные и их наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрелы попали позиции украинских военных вблизи 11 населенных пунктов.
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