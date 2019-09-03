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вторник, 03 сентября 2019 07:35

На Донбассе нарастает напряжение: есть потери

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На Донбассе нарастает напряжение: есть потери
Под вражеским огнем один военнослужащий ООС погиб, еще один получил ранения. Фото - Украинская правда

2 сентября российские военные и их наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрелы попали позиции украинских военных вблизи 11 населенных пунктов.

Под вражеским огнем один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения, сообщили в штабе ООС.

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Отмечается, что противник бил с запрещенного Минскими соглашениями вооружения - артиллерийских систем, минометов. Стреляли также с вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала сегодняшнего дня оккупанты дважды обстреляли украинские позиции вблизи Павлополя.

В зоне проведения ООС утром 2 сентября от снайперской пули погиб военный Воздушных сил ВСУ. Солдату Андрею Проценко было 24 года. 30 сентября у него должен быть день рождения.

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