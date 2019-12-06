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пятница, 06 декабря 2019 20:33

Наемники до сих пор не вернули тело погибшего спецназовца

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Наемники до сих пор не вернули тело погибшего спецназовца
Тело Дмитрия Каплунова до сих пор не вернули. Фото: Facebook

Террористы ДНР до сих пор не вернули тело погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова.

"По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения и СММ ОБСЕ к представителям ДНР о передаче тела военнослужащего", - сообщает СБУ в Facebook.

Он погиб во время выполнения боевого задания в серой зоне.

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Украина соглашалась на все условия террористов. Переговоры продолжаются.

Стали известны имена погибших офицеров спецназа "Альфа". В районе проведения ООС погибли двое сотрудников Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины, подполковники Дмитрий Каплунов и Денис Волочаева.

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