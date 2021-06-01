Наемник ЛНР из Чехии получил 20 лет тюрьмы

В 2015 году Кантор вылетел из Праги на Донбасс через Ростов-на-Дону. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Городской суд Праги приговорил гражданина Чехии 32-летнего Мартина Кантора к 20 годам тюремного заключения за участие в войне на Донбассе на стороне так называемой ЛНР.

Кантора признали виновным в совершении теракта и участии в террористической группе, сообщает Novinky. Судили заочно, поскольку он не вернулся из Украины. Его местонахождение пока неизвестно. Приговор не окончательный.

"Как член разведывательно-диверсионной группы он лично устанавливал мины и гранатометы в районе линии разграничения", - заявил прокурор Мартин Били.

В 2015 году Кантор вылетел из Праги на Донбасс через Ростов-на-Дону, где, согласно обвинительному заключению, прошел подготовку и стал снайпером в армии ЛНР. Он дослужился до сержанта и неоднократно участвовал в боевых действиях.

В ходе судебного процесса несколько экспертов и свидетелей давали показания. Друзья Кантора заявляли, что подсудимый говорил о желании принять участие в боевых действиях в Украине на стороне пророссийских сепаратистов. По их словам, он писал им о своих успехах в сепаратистской армии. Один из товарищей отметил в суде, что Кантор выходил на контакт до 2016-го. Затем ему якобы сообщили, что боевик погиб, но подтвердить это не удалось.

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С начала конфликта на Донбассе несколько человек в Чехии уже предстали перед судом за участие в боях на стороне пророссийских боевиков. Национальный центр против организованной преступности Чехии провел 21 апреля широкомасштабную операцию, во время которой задержали по меньшей мере пятерых Чехов. Последние были членами военизированных формирований, воевавших на Донбассе за боевиков.