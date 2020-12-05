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суббота, 05 декабря 2020 17:37

Наемник ДНР из Чехии получил реальный срок

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Наемник ДНР из Чехии получил реальный срок
Чеха осудили на 3 года. Фото: korrespondent.net

Пражский Верховный суд изменил приговор гражданину Чехии Павлу Кафке с условного на реальный срок за участие в войне на Донбассе.

В июле краевой суд Ческе Будеевице приговорил Кафку к 3-м годам условного наказания с отсрочкой на 5 лет. Прокурор, и сам подсудимый подали апелляции, написал в Facebook посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"И вот 3 декабря дело рассмотрела апелляционная инстанция - пражский Верховный суд. Результат - приговор изменен с условного на реальный! И приговор - окончательный. Теперь Кафка будет три года в тюрьме, чтобы подумать, действительно ли этот русский мир того стоил ", - написал Перебийнис.

27-летний мужчина в 2015 и 2016 годах служил ДНР. Кафка прошел специальную подготовку в танковом подразделении, а позже служил в качестве стрелка и водителя.

Обвинение требовало приговорить Кафку к 12 годам лишения свободы за терроризм.

Он не признал себя виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне боевиков. Говорил, что отправился на Донбасс с целью оказания помощи людям без крыши над головой или работы в больнице.

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"Этот реальный срок заключения против чешского гражданина, который воевал на Донбассе - важный прецедент. До сих пор это были или условные приговоры (как против Эрика Ешту), или заочные (как в случае с О.Грундом), или против иностранцев (гражданин Беларуси А.Фадеев). Таких "героев" в Чехии еще несколько десятков. Большинство из них продолжают скрываться в Донбассе", - отметил посол.

Как минимум 2 граждан Чехии правоохранительные органы обвиняют в терроризме. За участие в боевых действиях на Донбассе в составе группировок Л/ДНР им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Дата
05
декабря

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