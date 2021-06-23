Наемник ДНР из Чехии извинился перед Украиной

Гражданин Чехии Павел Кафка, которого приговорили к трем годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне оккупантов, написал письмо в украинское посольство, в котором признал вину. В письме он также извинился перед Украиной за свои действия.

Соответствующее письмо Кафка отправил в посольство Украины в Чехии, сообщает Медийная инициатива за права человека.

Письмо зачитал чрезвычайный и полномочный посол Евгений Перебийнис во время онлайн-конференции, которую провела эта неправительственная организация.

В своем заявлении Кафка признал, что действительно воевал на стороне русских оккупантов и не думал о последствиях своих незаконных действий. Он также заявил, что не принимал участия ни в каких боевых операциях. Однако суд доказал обратное еще в прошлом году, когда объявил приговор Кафке.

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Осужденный написал, что хотел бы извиниться перед Украиной и верит, что нашему государству удастся вернуть свою территориальную целостность дипломатическим путем.

Автор: Евгений Перебийнис / Facebook Чех Павел Кафка (слева), осужденный за участие в войне на Донбассе

По словам Перебийноса, неизвестно, что именно побудило Кафку написать это письмо.

"Но факт остается фактом: человек отбывает наказание и по крайней мере на словах раскаивается в том, что совершил против Украины", - сказал посол.

Следствие доказало, что Павел Кафка в 2015 - 2016 годах принимал участие в боевых действиях в составе террористической ДНР. По данным стороны обвинения, Кафка прошел подготовку в танковом подразделении, а затем служил стрелком и водителем. В июле 2020 краевой суд Чешские Будейовицы приговорил чеха за терроризм и "участие в организованной преступной группировке" к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет. После этого сторона обвинения и сам осужденный подали апелляции. Однако Кафке это не помогло: 5 декабря 2020 Пражский Верховный суд изменил приговор из условного на реальный и присудил ему три года лишения свободы.