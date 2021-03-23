Надо забыть слово "перемирие", его не существует - политолог

Константин Батозский: "Нам следует усиливать армию и готовиться к войне". Фото: Gazeta.ua

Надо забыть слово "перемирие". Пока будет существовать путинский режим, шансы закончить войну нулевые, его основная задача — уничтожить Украину как таковую. Именно это является целью тех, кто создает ячейку партии "Единая Россия — за правду" на Донбассе.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Константин Батозский.

"Идея создания ячейки партии "Справедливая Россия — За правду" на Донбассе принадлежит Захару Прилепину, террористу, воевавшему на стороне ДНР. Партию возглавляет близкий к Путину человек — Сергей Миронов. Эта политсила исповедовала левые идеи вместе с шовинистическими, но у нее были низкие рейтинги, хоть она и была представлена в Думе. Из-за этого "Справедливая Россия" объединилась с партией "За правду", возглавляемой Захаром Прилепиным. Объединение показательное — в программе партии Прилепина четко прописан пункт об уничтожении Украины как государства. Обновленная "Справедливая Россия" пройдет в Думу при явной поддержке Путина. Также он хочет, чтобы такие люди, как боевики или агенты ФСБ, осуществлявшие политические убийства, получили дипломатический иммунитет и могли свободно разъезжать по миру. Одновременно в парламенте будет слабая, управляемая оппозиция, никоим образом не угрожающая режиму", — сказал политолог.

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Россия не стремится присоединить Донбасс, считает эксперт.

"Во время войны с Грузией в 2008 году Россия максимально приблизилась к тому, чтобы включить в свой состав Осетию и Южную Абхазию, но так и не сделала этого. Выдача российских паспортов на оккупированном Донбассе — это некий дипломатический финт, чтобы обвинить Украину в том, что она ведет войну с российскими гражданами. Также паспорта раздаются с целью получить новые голоса на выборах, закрыть ими электоральный вакуум. Под очередные выборы следует ожидать новой волны раздачи паспортов.

Нам следует усиливать армию и готовиться к войне. Надо вообще забыть слово "перемирие", потому что его не существует. Пока будет существовать путинский режим, шансы закончить войну нулевые, его основная задача — уничтожить Украину как таковую. Надо максимально готовиться к защите укрепляя собственные Вооруженные силы", — подытожил Константин Батозский.



Министерство иностранных дел Украины считает, что Россия, открыв в оккупированных Донецке и Луганске представительство партии "Справедливая Россия — За правду", грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины.