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вторник, 23 марта 2021 12:11

МИД Украины отреагировало на открытие российской партии в Донецке

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МИД Украины отреагировало на открытие российской партии в Донецке
Россия делает очередные шаги по перетягиванию ОРДЛО. Фото: Википедия

Министерство иностранных дел Украины считает, что Россия, открыв в оккупированных Донецке и Луганске представительство партии "Справедливая Россия - За правду", грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины.

Агрессор затягивает в свое политическое, экономическое и электоральное поле неподконтрольные Украине территории. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

После незаконной раздачи своих паспортов агрессор "способствует" реализации избирательных прав "граждан России", подчеркнул спикер. Российские партии в свою очередь борются за политические дивиденды.

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22 марта стало известно, что впервые за 7 лет оккупации Донбасса российская партия "Справедливая Россия - За правду" откроет офис в Донецке.

Глава одноименной фракции в Государственной думе Сергей Миронов уже назначил своего помощника Алексея Жигулина полномочным представителем партии на оккупированном Донбассе.

Представитель России в переговорном процессе по Донбассу Дмитрий Козак предложил закрепить запрет на открытие ответного огня без разрешения руководства.

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Дата
23
марта

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