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четверг, 04 октября 2018 18:29

"Надежная боевая подруга бойца" - в ООС рассказали о пулеметах на передовой

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&quot;Надежная боевая подруга бойца&quot; - в ООС рассказали о пулеметах на передовой
Пулемет ДШКМ - одно из основных средств сдерживания боевиков на Донбассе / стопкадр

Крупнокалиберный пулемет пулемет Дегтярева - Шпагина или "Дашка", как ее ласково называют на передовой солдаты Объединенных сил, на сегодня является весомым аргументом в огневом "диалоге" с противником.

Несмотря на свой почтенный возраст, это оружие актуальна и сегодня, говорится в заметке Операции объединенных сил на Facebook.

"Возраст не играет роли, когда плюсов гораздо больше, чем минусов. Недаром этот пулемет сих пор находится на вооружении или хотя бы на хранении более 70 стран мира. Надежность, удобный калибр 12,7 мм, который способен уничтожать как живую силу противника, так и его легкобронированной техники, БПЛА, блиндажи и укрытия - в условиях соблюдения Минских договоренностей и неиспользования крупных калибров ДШКМ становится незаменимым помощником защитников Украины", - говорится в заметке.

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"Дашка" реально и является такой помощницей - безотказной, надежной боевой подругой украинского бойца, - добавляют в штабе ООС.

Николаевская десантура участвовала в масштабных учениях "Казацкая воля-2018". Тренировки проводились на острове Тендровская коса.

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Дата
04
октября

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