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пятница, 27 декабря 2019 17:05

Начались испытания новых ракет для "Градов"

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Начались испытания новых ракет для &quot;Градов&quot;
Зарядка ракеты "Тайфун-1" во время испытания / фото: КБ "Южное"

2019 году начались испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня "Тайфун-1"

Его разработкой занялись в конструкторском бюро "Южное", сообщает пресс-служба КБ.

Первый этап испытаний заключался в испытательных пусках ракеты на минимальное расстояние за для проверки работы нового реактивного двигателя снаряда.

Следующий этап предусматривает запуск снаряда "Тайфун-1" на максимальное расстояние которая составляет 40 км, что вдвое превышает дальность снаряда РСЗО БМ-21 "Град".

О разработке новых дальнобойных реактивных снарядов стало известно в ходе международной выставки "Оружие и безопасность 2018", тогда во время посещения мероприятия Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов озвучил первую информацию об этой разработки.

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В КБ "Южное" рассказали, что кроме испытания "Тайфун-1" проводятся работы по созданию на его базе управляемого снаряда "Тайфун-1М", а также модернизированных версий принципиально новых реактивных систем залпового огня "Тайфун-2" и "Тайфун-4 ". это снаряды для реактивной системы залпового огня калибром 220 мм и 400 мм.

На полигоне в Днепропетровской области провели испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана", созданной под 155-мм снаряды по стандартам НАТО.

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