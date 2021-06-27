Наблюдателей ОБСЕ не пускают на оккупированный Донбасс

Российские наемники препятствуют работе наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе.
Оккупанты не пропускают международных наблюдателей через блок-посты и запрещают осуществлять запуск БПЛА. Об этом сообщает штаб ООС.
Так, вблизи Горловки террористы отказали патрулю ОБСЕ в доступе к части блок-поста для осуществления стандартных действий по мониторингу.
На блок-постах неподалеку Староласпы и Новой Марьевки российско-оккупационные войска не пропустили патруль СММ, сославшись на "проведение технических работ" и "соображения безопасности".
В Александровке российские наемники запретили оккупантам осуществить запуск БПЛА для проведения заранее объявленного полета, ссылаясь на "отсутствие предварительной информации о полете".
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На пункте пропуска вблизи Довжанского наемники приказали патрулю Миссии покинуть район, сославшись на "приказы от своих командиров". В то же время, на всех без исключения блок-постах миссия ОБСЕ фиксировала факт пересечения гражданских автомобилей в обоих направлениях.
"Воспрепятствование деятельности СММ ОБСЕ свидетельствует о попытке вооруженных формирований РФ скрыть факты своих нарушений, распространить фейки с целью дискредитации ВС Украины и дестабилизировать обстановку вдоль линии разграничения", - подчеркнули в штабе ООС.
Канцлер Германии Ангела Меркель говорить с президентом США Джозефом Байденом об оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Встреча обоих состоится в Вашингтоне 15 июля.
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