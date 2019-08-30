На страже мира: морпехи показали мощь в Донецкой области

Но одном из полигонов Донецкой области морпехи провели учения по боевой стрельбе.
Учились противостоять противнику в ночное время, пишет пресс-центр ООС.
По легенде учений, враг пытался занять левое побережье в ночное время.
Авиационная разведка выяснила его местонахождение.
Командиры решили организовать противодесантную оборону.
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Подразделение 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго Сил специальных операций ВС Украины вернулся из многонациональных учений Combined Resolve-XII.
Украинские специалисты были в составе сил имитации противника OPFOR (так называемые повстанцы. - Gazeta.ua).
Некоторые подробности участия в маневрах украинского подразделения рассказал командир подразделения майор Ян.
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