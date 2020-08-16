На Россию подал в суд боец ​​АТО, переживший плен

Владимир Фомицький из Кривого Рога судится с РФ. Фото: facebook.com/vladimir.fomitskiy

Участник боевых действий на Донбассе 59-летний Владимир Фомицький из Кривого Рога судится с Российской Федерации. Требует компенсации за российскую агрессию на востоке Украины.

Мужчина - доброволец батальона "Кривбасс", попал в плен к русским силовиков при выходе из Иловайского "котла" 2014 года. Он пробыл в заложниках 10 дней. После освобождения Фомицького признали негодным к военной службе. Сейчас его исковое заявление против России начал рассматривать районный суд в Кривом Роге. Иск к государству-агрессору бывший пленный также подал в Европейский суд по правам человека, передает "Радио Свобода".

Жизнь Владимира Фомицького, как и многих бойцов, разделено на "до" и "после". В довоенной жизни он был частным предпринимателем, возглавлял общественную организацию в Кривом Роге, участвовал в Революции достоинства. С началом боевых действий на Донбассе записался в ряды одного из первых добробатив, которые формировались на Днепропетровщине, - батальона "Кривбасс".

Рассказывает: основной контингент подразделения составляли мужчины такого возраста, как он сам - за 40. Во многих за плечами была служба в армии. Все были мотивированы на защиту страны.

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"Обстрелы боевиков были ежедневно, по несколько раз в сутки"

Форме и бронежилетами их обеспечили волонтери-"майдановцы". После 2 недель учений на военном полигоне в Кривом Роге Владимир и его товарищи отправились в зону АТО. Сначала служили на блокпосту под Старобешево.

"Только приехали, еще лагерь батальона не развернули, - утром наш взвод отправили в село Колоски, 7 км от российской границы. Перед нами стояла пограничная застава, мы сзади их прикрывали. На перекрестке дорог мы развернули блокпост, проверяли транспорт - чтобы не попадала оружие , агитматериалы и тому подобное. А потом получили приказ - отправились на базу в Старобешево, а затем - под Иловайск. Село Покровка, блокпост 4004", - рассказал участник боевых действий.

9 августа Владимир с товарищами прибыли на опорный пункт в Покровку, в 7 км от Иловайская. Бойцы охраняли "опорник", прикрывали разведку. Обстрелы боевиков были ежедневно, по несколько раз в сутки, а с 22 августа 2014-му, рассказывает Фомицький, стали более интенсивными и прицельными. Тогда бойцы поняли, что тот по сторону теперь - профессиональные военные России.

"К тому ежедневно было по 3-4 обстрелы нашего опорного пункта. Били "Градом", "Смерч". Стреляли не слишком точно, не по нам, а в нашу сторону. А уже 22-24 мы увидели, что стреляют специалисты. Стали бить прямо по нашим позициям. Покровку разнесли вдребезги. Пошли ранения, контузии", - говорит бывший боец.

Выход из Иловайского "котла": 3 дня без воды и еды

А дальше был приказ оставлять позиции и выходить через тот самый "зеленый коридор", который обстреляли российские войска. Владимир с товарищами ехали КРАЗом. Рядом разорвался снаряд.

"Капот взлетел вверх. Мы выскочили. Пошли посадкой. Нас была небольшая группа: 3 офицера и более десятка солдат. Были ранены, контужены. 3 ночи мы шли. Без еды, без воды. На третий день сработала мобильная навигация. Наш офицер свя связался с оперативным дежурным штаба. Тот сказал нам идти на село Новокатериновка, где в доме у школы находится ранен. Сказали, что за ним выезжает транспорт и он займет и его, и нас. Мы поняли, что уже вышли из окружения", - говорит Владимир.

Однако при входе в Новокатериновку украинские бойцы увидели военную технику. На скутере под белым флагом подъехал мужчина, представился председателем сельсовета и сообщил, что они в окружении.

На одном холме стояли российские военные, за школой - ДНРовцы. Против тяжелой техники в украинских бойцов оружия не было. Их заставили сдаться в плен.

"К нам подъехал полковник Греков - Центральный округ, город Москва, спецотряд быстрого реагирования "СОБР". Сомнений в том, что это россияне, не было. Он показал удостоверение нашем офицеру с 51 бригады. И так мы попали в плен . Нас погрузили в БТР, который там стоял. Далее нас привезли в какой-то административного здания в Донецке, в Захарченко. Он рассказал нам, какие мы плохие парни, и сказал, что мы пойдем на обмен", - отметил Владимир Фомицький.

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В плену боевиков

Пленных держали на базе отряда "Оплот" - в здании училища внутренних войск. Держали в разбитой казарме - 40 человек в 18 м помещении. Кроме "кривбассовцев", среди заложников были военные с 93 и 51 бригад, подразделений Нацгвардии.

Кормили очень плохо, надлежащей медицинской помощи не оказывали, заставляли работать, рассказывает Владимир Фомицький.

"Что такое комната 18 кв м - и нас там 40 человек. Бетонный пол, окно разбито, одна лампочка. Первую ночь было очень сложно, а на вторую выдали милицейские фуфайки, очень тоненькие. С телефонов вытащили аккумуляторы, но перед этим дали возможность сделать один звонок. Я позвонил брату. "Жив-здоров, скоро буду дома". Утром нас погнали разбирать разрушенные склады, разбирать завалы, сортировать стройматериалы. Питание было очень плохим: пол котелка каши или супа на двоих. Хлеб был не всегда, вода была не всегда. Полдня, день - были без воды. Медицинская помощь: раз в сутки приходила медсестра, давала по таблетке, перебинтовывала. Ребята ночью кричали - больно, а надлежащей помощи не было. Была проблема - сходить в туалет. Собирали группу, а потом только выводили. Нас удерживала так называемая Служба безопасности Захарченко, все русскоязычные, позывные. "Варяг" - то точно россиянин, по языку слышно и все. Другие - сложно сказать, опознавательных знаков не было", - рассказал бывший боец.

Владимир Фомицький попал в 3 волну освобождения.

"Первая волна была 5 сентября. Приехала Руслана Лыжичко и Владимир Рубан. Приехал и Захарченко, показал нам и говорит Рубленую: "Езжай домой". А Руслана: "Я это в 500 км ехала и с пустыми руками домой буду возвращаться?". Он говорит: "Берите пять". А она: "У нас 8 мест". Тот: "Берите 8". Взяли раненых, контуженных, парня, у которого 3 детей. Затем 2 группа была - человек 15. А с 3 группой уже и я. 10 сентября меня забрали, а 11-го я уже был в Днепре", - рассказал бывший пленник.

Судебные процессы в Страсбурге и дома

По возвращении домой и лечения в госпитале Владимира признали непригодным к дальнейшей службы в армии.

Еще находясь в медучреждении, бывший пленник обратился к правозащитникам Украинского Хельсинского союза, которые помогли ему составить исковое заявление в Европейский суд по правам человека. С 2015 года заявление - в суде, однако никакого движения оно не имеет.

Поэтому ветераны ОО "Криворожской ассоциации участников боевых действий и участников АТО" решили пойти другим путем. Они обратились в суд в Украине, по месту жительства. Как рассказал Владимир Фомицький, ветеран 43-го батальона "Патриот" Дмитрий Черных, который является руководителем юридической службы ассоциации и профессиональным адвокатом, составил первое заявление и подал его в Саксаганский райсуд Кривого Рога. Суд отказал в принятии. Тогда Черного обжаловал это решение в апелляционном суде, заставив райсуд начать рассмотрение дела.

"Вслед за Дмитрием иск к Российской Федерации подал я. С первого рассмотрения искового заявления судья заставил переписать исковое заявление, устраняя от участия в процессе защитника Дмитрия Чернеша. Второй раз по требованию привлечь к защите адвоката судья снова принимает противоправное решение об отказе, фактически лишая меня права на защиту", - говорит Владимир Фомицький.

Соответчиком по делу будет вступать АО "Сбербанк". Фомицький, считает, что это повышает шансы добиться победы.

"Учитывая то, что Россия внесла изменения в свою Конституцию, - что ни будет выполнять решения международных судов, и проанализировав судебную практику, мой адвокат и собрат Дмитрий Черных решил брать соответчиком компанию, зарегистрированную в Украине, владельцем которой является Российская Федерация. Это АО "Сбербанк", 50% + 1 акция которого принадлежит Центробанку России. Чтобы реально было выиграть это дело, а сотни исков от украинцев заставят их закрыться и больше не работать в Украине. По этому пути идет Дмитрий Черных, его иск - в Саксаганском райсуде Кривого Рога, за ним я, в Долгинцевском райсуде. И будут сотни исков в других судах Украины", - рассказал боец.

Судебное разбирательство иска Фомицького назначили на сентябрь. Дело состоит из 200 страниц и содержит указания по военной агрессии Российской Федерации против Украины и материалы по его пребывания в плену.

10 августа 2014 года начались первые боевые столкновения между украинскими военными и террористами подконтрольной России так называемой ДНР за Иловайск Донецкой области. Это стало началом самых трагических событий в украинско-российской войне под названием Иловайский котел. Выйти из него украинские военные сумели выйти только 29 августа 2014 года.