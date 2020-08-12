Россия усиливает агрессию против Украины - Горбулин

Нужно противодействовать в частности развернутому Москвой информационному террору, говорит Горбулин. Фото: "Укрінформ"

Россия усиливает агрессию против Украины. Об этом сказал член наблюдательного совета Укроборонпром, академик Владимир Горбулин.

"В этом году происходит беспрецедентный рост агрессивной путинской России по всему периметру наших границ - и это впервые со времен Иловайска и Дебальцево.

Россия не только не устала от намерения перекроить Украину по-своему, а и тщательно оттачивает все имеющиеся рычаги. Среди них военный занимает определяющее место. Россия на этом этапе намеренно ведет против нас низкотехнологичную войну, поскольку это позволяет ей отказываться от того, чтобы быть стороной конфликта", - сказал Горбулин на круглом столе, сообщает "Укрінформ"

Так может быть не всегда, поэтому Украине следует готовиться и ориентироваться не на линейный прямой ответ, а на асимметричный, говорит эксперт.

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Для противодействия России Украине нужно развивать контрразведку, разведывательные органы и специальные информационные структуры, "способные предотвратить развернутому Москвой информационному террору".

Также академик указал на территориальную оборону в виде оформленной и законодательно закрепленной системы и профессиональные высокотехнологичные вооруженные силы с развитыми элементами асимметричного противодействия.

"К таким можно отнести реализованные ракетные программы, которые позволяют поражать стратегические объекты противника на приличном расстоянии - сегодня это 300-500 км.

Кроме ракет, асимметричный потенциал имеют Силы специальных операций Вооруженных сил. А это - вывод из строя стратегических объектов на территории противника или поражение его боевых подразделений в местах дислокации", - объяснил Горбулин.

Седьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.