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воскресенье, 28 марта 2021 16:12

На разминирование Донбасса нужно 30 лет

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На разминирование Донбасса нужно 30 лет
Донбасс будут разминировать около 30 лет. Фото: Facebook

На разминирование оккупированных районов Донецкой и Луганской областей нужно около 25-30 лет.

Сумму, необходимую на очистку Донбасса от взрывоопасных остатков, можно будет назвать после возвращения территорий. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

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Министр отметил, что изучал опыт Хорватии по ликвидации последствий боевых действий 1991-1995 годов, которые происходили при выходе страны из состава Югославии.

"25 лет назад закончилась та война, а они до сих пор разминируют свои территории. В них до сих пор осталось около 500 кв. км не разминированных территорий.

Если математически подойти, то один день войны дает 5-6 дней разминирования. Если у нас война длится 7 лет, то придется разминировать 25 лет, а то и 30", - сообщил Резников.

Он добавил, что сейчас плотность имеющихся мин и взрывоопасных веществ на территории Украины больше, чем в любой точке мира.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" делать все возможное для прекращения огня на Донбассе после гибели военных. Он указал, что начальник Генерального штаба вылетит на Донбасс для всестороннего изучения обстоятельств гибели военных.

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28
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