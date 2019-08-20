На оккупированном Донбассе нашли российского угля на 25 млн грн

Русский уголь изъяли на Донбассе

На Луганщине правоохранители из состава Объединенных сил изъяли 50 тыс. тонн угля стоимостью 25 млн грн. Его завезли из России по поддельным документам.

"Сотрудниками управления оперативного обеспечения, которые включены в состав Объединенных сил, начато производство по факту реализации угля, ввозимого на таможенную территорию Украины по поддельным документам с реквизитами субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

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На имущество собираются наложить арест.

В команде Владимира Зеленского может появиться специалист, отвечающий за поставки угля из оккупированных территорий Донбасса – бизнесмен Сергей Кузяра.