На оккупированном Донбассе началась перепись населения: для кого она опасна

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3303
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2934
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 945
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7200
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9720
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2853
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3339
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3762
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
12
3
12
18
15
В Станице Луганской завершают строительство обходного моста
В Станице Луганской завершают строительство обходного моста
Сходили на концерт к Кобзону: показали ликвидированных наемников Кремля
Сходили на концерт к Кобзону: показали ликвидированных наемников Кремля
&quot;Зеленского вон&quot; - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Около 3 тыс. бойцов Королевской бригады вернулись с передовой
Около 3 тыс. бойцов Королевской бригады вернулись с передовой
Видео
Все видео
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формуле Штайнмаера"
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формуле Штайнмаера"
ПАСЕ: создали антироссийскую рабочую группу
ПАСЕ: создали антироссийскую рабочую группу
Помним: имена всех воинов ООС, погибших в сентябре
Помним: имена всех воинов ООС, погибших в сентябре
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 774
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 855
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 675
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6129
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1449
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
среда, 02 октября 2019 10:09

На оккупированном Донбассе началась перепись населения: для кого она опасна

  Комментировать
На оккупированном Донбассе началась перепись населения: для кого она опасна
yandex Донбасс: на оккупированных территориях началась перепись населения

Террористы ЛНР и ДНР начали перепись населения в оккупированных Россией районах Луганской и Донецкой областей.

Перепись начали 1 октября он продлится до 14 октября. Ее проводят путем обхода домохозяйств.

Заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко высказал предположение, что перепись террористами населения может представлять опасность для тех, кто живет на украинской территории, но ездит в ОРДЛО.

"Фактически речь идет о формировании базы данных всех жителей подконтрольной Л/ДНР территории. Некоторые вопросы официальной анкеты (всего вопросов 25) указывают на то, что оккупационные администрации собирают данные о родственных связях. Насколько благонадежна или неблагонадежна семья, насколько она состоятельная в понимании Л/ДНР, может зависеть от того, где живут родственники опрошенных и чем они занимаются. Сбор таких данных может быть опасным для тех, кто живет на украинской территории и пересекает линию разграничения. Если переписщики узнают, что чьи-то родственники служат в ВСУ, правоохранительных или государственных органах, могут быть соответствующие санкции", - написал Клименко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нам навязывают территории, которые полностью контролируются Россией"

С 1 по 14 октября боевики проведут перепись населения в оккупированной части Донецкой области. С 4 по 18 октября это будут делать в оккупированной Луганской области. Перепись оплатят с бюджета России.

В письме будет 33 вопрос. Фамилии, имена и отчества жителей не указывать. Спрашивать пол, возраст, дату рождения, место регистрации, национальность, образование, владение языками, где беру деньги на еду и оплату коммунальных услуг. Женщины должны сказать за всех своих детей. Будут и личные вопросы: влияние войны на жизнь, кто виноват в войне на Донбассе, отношение к гражданству ДНР.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На оккупированном Донбассе началась перепись населения: для кого она опасна». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

Убили директора школы, который пошел против власти

Сериалы для домохозяек спонсировали мыловары

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 73208
Выбрали &quot;Miss BumBum 2019&quot;: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали "Miss BumBum 2019": "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 37800
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
21
 1 Просмотров: 27606
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту Просмотров: 19494
&quot;Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь&quot;
"Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь" Просмотров: 18990
Донбасс
В Станице Луганской завершают строительство обходного моста
В Станице Луганской завершают строительство обходного моста
12
 Просмотров: 819
В Нидерландах хотят расследовать причастность Украины к катастрофе МН17
В Нидерландах хотят расследовать причастность Украины к катастрофе МН17 Просмотров: 558
Сходили на концерт к Кобзону: показали ликвидированных наемников Кремля
Сходили на концерт к Кобзону: показали ликвидированных наемников Кремля
3
 Просмотров: 1152
Украину заставят принять все: сценарий после подписания "формулы Штайнмайера"
Украину заставят принять все: сценарий после подписания "формулы Штайнмайера" Просмотров: 3177
Партия Медведчука поддержала Зеленского
Партия Медведчука поддержала Зеленского 2 Просмотров: 2385
Больше всего комментируют
8
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
6
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
4
Отказалась говорить на украинском языке: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
2
Зеленского поймали на плагиате документа ООН
Голосов: 6437
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua