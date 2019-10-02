На оккупированном Донбассе началась перепись населения: для кого она опасна

yandex Донбасс: на оккупированных территориях началась перепись населения

Террористы ЛНР и ДНР начали перепись населения в оккупированных Россией районах Луганской и Донецкой областей.

Перепись начали 1 октября он продлится до 14 октября. Ее проводят путем обхода домохозяйств.

Заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко высказал предположение, что перепись террористами населения может представлять опасность для тех, кто живет на украинской территории, но ездит в ОРДЛО.

"Фактически речь идет о формировании базы данных всех жителей подконтрольной Л/ДНР территории. Некоторые вопросы официальной анкеты (всего вопросов 25) указывают на то, что оккупационные администрации собирают данные о родственных связях. Насколько благонадежна или неблагонадежна семья, насколько она состоятельная в понимании Л/ДНР, может зависеть от того, где живут родственники опрошенных и чем они занимаются. Сбор таких данных может быть опасным для тех, кто живет на украинской территории и пересекает линию разграничения. Если переписщики узнают, что чьи-то родственники служат в ВСУ, правоохранительных или государственных органах, могут быть соответствующие санкции", - написал Клименко.

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С 1 по 14 октября боевики проведут перепись населения в оккупированной части Донецкой области. С 4 по 18 октября это будут делать в оккупированной Луганской области. Перепись оплатят с бюджета России. В письме будет 33 вопрос. Фамилии, имена и отчества жителей не указывать. Спрашивать пол, возраст, дату рождения, место регистрации, национальность, образование, владение языками, где беру деньги на еду и оплату коммунальных услуг. Женщины должны сказать за всех своих детей. Будут и личные вопросы: влияние войны на жизнь, кто виноват в войне на Донбассе, отношение к гражданству ДНР.