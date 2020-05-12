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вторник, 12 мая 2020 10:18

На оккупированной Луганщине решили ослабить карантин

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На оккупированной Луганщине решили ослабить карантин
В ЛНР ослабляют карантин. Фото: pixabay.com

В так называемой ЛНР решили отменить карантин по коронавирусу на большей части оккупированной Луганщины.

По сообщениям сепаратистских СМИ, представители оккупационной власти заявили, что эпидситуация в псевдореспублике носит "управляемый и контролируемый характер".

На территории так называемой ЛНР возобновится работа общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов при условии соблюдения требований по организации их работы.

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Всего на оккупированной Луганщине официально заявили об 275 подтвержденных случаях на сегодняшний день.

Оккупационные администрации так называемых ЛНР и ДНР в несколько раз занижают статистику заболеваемости Covid-19.

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