На оккупированной Луганщине назвали эпицентр вспышки Covid-19

На оккупированном Донбассе зарегистрировали почти 300 больных коронавирусом. Фото: pixabay.com

На оккупированном Донбассе выявлено 272 случая Covid-19, из которых 5 - летальные (по состоянию на вечер 4 мая).

Об этом сообщает оккупационная власть так называемых республик ЛНР и ДНР.

Так, всего в самопровозглашенной ДНР выявлено 128 случаев заболевания коронавирусом, в самопровозглашенной ЛНР - 144. По информации представителей оккупационных властей, 16 пациентов уже выздоровели.

За сутки 3 мая боевики обнаружили на оккупированной Донецкой области 18 новых случаев Covid-19, из них 7 - среди медиков.

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Оккупационные власти так называемой ЛНР всего подтвердили 144 случая коронавируса, один закончился смертью пациента.

Также в министерстве здравоохранения самопровозглашенной республики 4 мая заявили о закрытии из-за коронавируса поликлиники 4-й городской больницы Луганска. Это медицинское учреждение стало эпицентром вспышки Covid-19 на временно оккупированной РФ Луганщине.

В штабе ООС назвали "поставщика" коронавируса на оккупированный Донбасс - это российская армия.