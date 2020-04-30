В штабе ООС назвали "поставщика" коронавируса на оккупированный Донбасс. Фото: pixabay.com

Российская армия является поставщиком коронавируса на оккупированный Донбасс.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами Владимир Кравченко в интервью "Укринформу".

"В настоящее время количество больных коронавирусом в России превысило число инфицированных в Китае. Поэтому во время ротации российско-оккупационных войск наблюдается и существенное увеличение заболеваемости на временно оккупированных территориях Донбасса", – сказал он.

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По его словам, оккупационная власть пытается скрыть реальное состояние эпидемической ситуации. Для этого подавляющее число заболеваний, имеющих схожие с коронавирусом симптомы, здесь квалифицируются как пневмония или ОРВИ.

Инфекционные отделения больниц на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей переполнены больными гриппом и пневмонией. Фактически отсутствуют запасы медицинских масок, перчаток и противовирусных препаратов, существует дефицит профильных медработников и необходимого оборудования.

"При этом действующий медперсонал обязали под расписку не разглашать сведений об эпидемиологической ситуации", – уточнил Кравченко.

Он особо отметил, что неотложные меры по защите именно военнослужащих ВС РФ российское командование неукоснительно исполняет: все медикаменты и соответствующие средства направляются прежде всего на нужды российских военных.

"В настоящее время на временно оккупированных территориях нами зафиксировано более 400 случаев инфицирования Covid-19, хотя оккупанты заявляют о полутора сотнях таких случаев", – сообщил Кравченко.

По мнению дипломата Романа Безсмертного, Украине навязывается дискурс, будто бы из-за пандемии коронавируса Россия прекратит агрессию на Донбассе. На самом деле Кремль будет усиливать ее, поскольку хочет уничтожить Украину.