В штабе ООС назвали "поставщика" коронавируса на оккупированный Донбасс

Российская армия является поставщиком коронавируса на оккупированный Донбасс.
Об этом рассказал командующий Объединенными силами Владимир Кравченко в интервью "Укринформу".
"В настоящее время количество больных коронавирусом в России превысило число инфицированных в Китае. Поэтому во время ротации российско-оккупационных войск наблюдается и существенное увеличение заболеваемости на временно оккупированных территориях Донбасса", – сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ополчения на Донбассе нет, есть русская армия – боевик ДНР просветил коллег
По его словам, оккупационная власть пытается скрыть реальное состояние эпидемической ситуации. Для этого подавляющее число заболеваний, имеющих схожие с коронавирусом симптомы, здесь квалифицируются как пневмония или ОРВИ.
Инфекционные отделения больниц на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей переполнены больными гриппом и пневмонией. Фактически отсутствуют запасы медицинских масок, перчаток и противовирусных препаратов, существует дефицит профильных медработников и необходимого оборудования.
"При этом действующий медперсонал обязали под расписку не разглашать сведений об эпидемиологической ситуации", – уточнил Кравченко.
Он особо отметил, что неотложные меры по защите именно военнослужащих ВС РФ российское командование неукоснительно исполняет: все медикаменты и соответствующие средства направляются прежде всего на нужды российских военных.
"В настоящее время на временно оккупированных территориях нами зафиксировано более 400 случаев инфицирования Covid-19, хотя оккупанты заявляют о полутора сотнях таких случаев", – сообщил Кравченко.
По мнению дипломата Романа Безсмертного, Украине навязывается дискурс, будто бы из-за пандемии коронавируса Россия прекратит агрессию на Донбассе. На самом деле Кремль будет усиливать ее, поскольку хочет уничтожить Украину.
Комментарии