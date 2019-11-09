На Луганщине сбежал опасный грабитель

На Луганщине во время конвоирования убежал грабитель.
"Новоайдарским отделом полиции ГУНП в Луганской области разыскивается Байдак Вадим Дмитриевич, 07.09.1997, который 08.11.2019 года во время конвоирования в изолятор временного содержания г.. Старобельск совершил побег из-под стражи", - сообщает пресс служба местной полиции.
Мужчину подозревают в совершении ряда преступлений.
Ответственность за преступления предусмотренные в ст. 186 УК Украины.
Мужчина во время побега мужчина был одет: светло-коричневую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны (сзади на брюках белые полосы, горизонтальные, ниже колена), черные кроссовки.
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Имеет волосы черные, короткие, нос прямой, широкий, глаза темные, имеет темный цвет кожи.
"Всем, кто владеет информацией о разыскиваемом беглеца, или знает о его местонахождении, просьба позвонить по телефонам: 066-164-51-55, 066-920-84-57 или по телефону 102. Анонимность гарантируется!", - просят в полиции .
По злоумышленника решают вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи.
Погибший в Харькове 23-летний мужчина воевал на Востоке. В 18 лет он ушел на войну добровольцем. Демобилизовался два года назад, однако так и не смог вернуться к мирной жизни.
В полиции говорят, что на балконе рядом с телом были обломки гранаты. Не сомневаются, что погибший сам подорвал ее. Главная версия - самоубийство
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