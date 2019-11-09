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суббота, 09 ноября 2019 17:00

На Луганщине сбежал опасный грабитель

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На Луганщине сбежал опасный грабитель
Увидев этого человека следует вызвать полицию. Фото: Нацполиция

На Луганщине во время конвоирования убежал грабитель.

"Новоайдарским отделом полиции ГУНП в Луганской области разыскивается Байдак Вадим Дмитриевич, 07.09.1997, который 08.11.2019 года во время конвоирования в изолятор временного содержания г.. Старобельск совершил побег из-под стражи", - сообщает пресс служба местной полиции.

Мужчину подозревают в совершении ряда преступлений.

Ответственность за преступления предусмотренные в ст. 186 УК Украины.

Мужчина во время побега мужчина был одет: светло-коричневую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны (сзади на брюках белые полосы, горизонтальные, ниже колена), черные кроссовки.

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Имеет волосы черные, короткие, нос прямой, широкий, глаза темные, имеет темный цвет кожи.

"Всем, кто владеет информацией о разыскиваемом беглеца, или знает о его местонахождении, просьба позвонить по телефонам: 066-164-51-55, 066-920-84-57 или по телефону 102. Анонимность гарантируется!", - просят в полиции .

По злоумышленника решают вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи.

Погибший в Харькове 23-летний мужчина воевал на Востоке. В 18 лет он ушел на войну добровольцем. Демобилизовался два года назад, однако так и не смог вернуться к мирной жизни.

В полиции говорят, что на балконе рядом с телом были обломки гранаты. Не сомневаются, что погибший сам подорвал ее. Главная версия - самоубийство

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09
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