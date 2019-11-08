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пятница, 08 ноября 2019 19:51

Воевал на Востоке: рассказали о 23-летнего мужчине, который совершил самоубийство

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Воевал на Востоке: рассказали о 23-летнего мужчине, который совершил самоубийство
В Харькове 23-летний мужчина подорвал себя на балконе. Фото - hk.npu.gov.ua

Погибший в Харькове 23-летний мужчина воевал на Востоке. В 18 лет он ушел на войну добровольцем. Демобилизовался два года назад, однако так и не смог вернуться к мирной жизни.

В полиции говорят, что на балконе рядом с телом были обломки гранаты. Не сомневаются, что погибший сам подорвал ее. Главная версия - самоубийство, сообщает ТСН.

"Никакой предсмертной записки не было. Но, по словам его матери, он неоднократно высказывал суицидальные намерения. По какой причине совершил самоубийство - мы не можем об этом говорить", - говорит пресс-секретарь Шевченковского отдела полиции Инесса Снытко.

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Мужчина жил с бабушкой - именно она нашла тело. Мотивов его поступка родные не называют.

"Он был добровольцем. Не по своей воле он потерял здоровье. Но отношение к людям, которые защищают Родину, отношение со стороны правительства - отвратительное", - говорят близкие бывшего бойца.

Какой гранатой себя подорвал мужчина, следователи не говорят. Ждут заключения экспертов. Других боеприпасов в квартире полицейские не нашли.

Событие произошло 8 ноября около 08:00. 23-летний мужчина подорвал себя гранатой на балконе многоэтажки по улице 23-го Августа.

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