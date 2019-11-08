"Прощай, мама" - парня с предсмертной запиской нашли мертвым на стройке

Фото: 7kanal.com.ua

8 ноября на улице Маршала Малиновского в Одессе парень совершил суицид - прыгнул с высоты.

О происшествии полицейским рассказал прораб, который нашел труп на территории строительства, сообщает "7 Канал".

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Известно, что парень оставил предсмертную записку. В ней попрощался с матерью и попросил кремировать тело, развеяв прах в море.

Подробности трагедии выясняются.

В Черноморске в Одесской области под окнами многоэтажки нашли мертвым 11-классника. Парень покончил с собой, прыгнув с 16 этажа. В его личных вещах нашли предсмертную записку.