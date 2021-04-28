На Луганщине предотвратили теракт против военных

В Луганской области предотвратили совершение теракта против военных Вооруженных сил Украины.

Террористы хотели распилить хлор в помещениях, где находятся военнослужащие ВСУ. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Совершить теракт злоумышленники не успели.

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Правоохранители задержали организатора террористической группы, а у двоих участников изъяли средства для сбора и передачи боевикам ЛНР информации.

"Данные о расположения оборонных объектов, позиции ВСУ и передислокацию военной техники террористы получали, в частности, от военнослужащего ВСУ".

Россия объявила о развертывании новой 20-й мотострелковой дивизии в Камышине и Волгограде - в непосредственной близости от границ с Украиной.