На Луганщине осквернили памятник погибшим воинам АТО

В годовщину освобождения Лисичанска неизвестные облили краской памятник погибшим воинам АТО. Фото: Facebook/Dmytro Snegirov

В 6-ю годовщину освобождения Лисичанска от российских оккупантов вандалы осквернили памятник погибшим воинам АТО.

Об этом сообщил активист Дмитрий Снегирев на своей странице в Facebook.

"В Лисичанске в годовщину освобождения города от российских оккупантов вандалы облили красной краской памятник погибшим воинам-освободителям", - написал он.

В комментариях под публикацией пользователи написали: "Найти и депортировать в "ЛНР", "Это не "вандалы", а последователи ху#л ...", "...российская пятая колонна отметила так годовщину, а не вандалы".

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24 июля 2014 года украинские военные, в частности, батальона "Донбасс" Национальной гвардии Украины, 24-й, 51-й и 95-й бригад освободили Лисичанск Луганской области. Город находился под контролем боевиков с мая 2014-го и был основным опорным пунктом пророссийских бандформирований в Лисичанско-Северодонецкой агломерации.