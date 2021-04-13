На Харьковщине начнутся антитеррористические тренировки

В пограничной области СБУ проведет военные учения. Фото: armyinform.com.ua

14 апреля СБУ начнет многоэтапные антитеррористические учения на Харьковщине. Тренировка проходить до конца мая по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах.

В учениях примут участие подразделения Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра, сообщается на сайте СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Большинство украинцев верят в полномасштабное наступление России

"Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств. В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, ухода автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - сообщает ведомство.

Тренировка проходить в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

СБУ призывает граждан быть бдительными.

"Если в ваше поле зрения попали лица, проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военных объектов, зданий органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, по электронной почте [email protected] или другим удобным способом, или на телефон доверия СБУ 0800501482", - пишет СБУ.

Россия стягивает военные силы к границе с Украиной. В частности солдаты расположились на севере полигона Погоново примерно в 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями. Нынешние перемещения российских военных у Украины являются самыми масштабными со времен боев за Дебальцево зимой 2015 года. Перечень вооружений, взимаемых в границы, большой. Оружие больше наступательное, чем оборонное. Есть и ракетные системы залпового огня "Ураган" и "Град" и другие. По количеству личного состава, которые перемещают, учитывая Крым, Воронежскую, Ростовскую, Белгородскую области, то это примерно 20-25 тыс. военных.