На фронте снайпер застрелил 36-летнего Юрия Громовича

15 октября утром, в районе города Авдеевка Донецкой области, от пули снайпера наемников РФ погиб Юрий Владимирович Громович, 1983 года рождения.

Житель города Харьков служил в 92 механизированной бригаде им. кошевого атамана Ивана Сирка, сообщает Цензор.

Автор: Цензор Воин 92-й ОМБр Юрий Громович погиб на Донбассе

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О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

На Донбассе во вторник, 15 октября, от пули снайпера погибла солдат 101 бригады ГШ ВСУ 36-летняя Ярослава Никоненко. В феврале 2015 года под Трехизбенка от российских "градов" погиб ее отец, Сергей Никоненко. Он был добровольцем батальона "Айдар.