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четверг, 05 сентября 2019 10:37

На фронте с лета 2015-го: показали погибшего воина

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4 сентября подразделение "Азов" понесло непоправимую утрату на Светлодарской дуге. От пули снайпера погиб Эдуард Шахов с псевдо "Шах".

"Ранение, полученное бойцом, было несовместимым с жизнью. "Шах" родом из Херсонской области, однако большую часть сознательной жизни провел на Донбассе, учился в ныне оккупированном Донецке. Ему было всего 26 лет", - сообщает пресс-служба полка "Азов".

Автор: azov.org.uа
  Эдуард Шахов "Шах" погиб от пули снайпера
Эдуард Шахов "Шах" погиб от пули снайпера

Шах служил с лета 2015-го в 3-й роте 2-го батальона в звании младшего сержанта. В своем подразделении был командиром отделения, занимал должность парамедика. Боец имел славу добросовестного и способного воина, а еще был очень общительным и чрезвычайно искренним парнем. В "Азов" пошел служить, потому что не мог сидеть, сложа руки, когда украинские земли оказались в лапах оккупантов.

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"Полк "Азов" выражает слова глубоких соболезнований семье и друзьям Эдуарда Шахова. За гибель нашего собрата "Шаха" противнику будет отплачено в стократ. Обещаем: украинский флаг обязательно будет развеваться над родным для павшего "азовца" Донецком и другими городами, которые сегодня находятся в плену врага. Отомстим!" - пишет пресс-служба.

4 сентября в районе проведения операции Объединенных сил погиб один военнослужащий. Обстоятельства смерти выясняет рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

В минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.

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Комментарии

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Дата
05
сентября

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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
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