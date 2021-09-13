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понедельник, 13 сентября 2021 08:29

На фронте - обострение: есть погибший и раненые

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На фронте - обострение: есть погибший и раненые
Трое наших защитников получили осколочные ранения. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеского обстрела погиб украинский военный, сообщает штаб ООС. Еще трое защитников получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

"12 сентября возле Нью-Йорка Бахмутского района Донецкой области российские наемники обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Верхнеторецкого на Донетчине враг совершил два обстрела, применив противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении.

В направлении Невельского Ясиноватского района Донецкой области российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, а вблизи Катериновки Марьинского района и Золотого-4 Луганской области - били еще и из гранатометов различных систем. В районе Прицепиловки Новоайдарского района Луганской области боевики дважды обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Сегодня утром в районе Зайцевого, расположенного рядом с оккупированной Горловкой Донецкой области, российские наемники обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем. На обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь.

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11 сентября на Донбассе в результате вражеского огня двое украинских военнослужащих погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирование.

В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.

Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном района в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.

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Дата
13
сентября

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