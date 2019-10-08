На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива

Фото: facebook.com/lesya.tsybak

На фестивале украинской культуры "УКРO-2019" в Венеции устроили акцию в поддержку украинского нацгвардийця Виталия Маркива. Участники мероприятия держали плакаты с призывом освободить военного.

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"Украинцы, которые собрались на V юбилейном фестивале украинской культуры, объединились во мнении о том, что нацгвардиець Виталий Маркив не должен и будут до конца отстаивать и бороться за то, чтобы его оправдали", - написала в Facebook активистка Леся Цибак.

Суд города Павия в Италии приговорил нацгвардийця Виталия Маркива до 24 лет заключения. Обвинили в причастности к смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле, погибшего весной 2014 во время боевых действий в Славянске. В Нацгвардии уверяют: Маркив не может быть к этому причастным, потому фотограф погиб в результате минометного обстрела, а в 2014 году в добровольческих батальонов вообще не было на вооружении минометов.