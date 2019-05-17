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пятница, 17 мая 2019 17:40

В Италии на суде по делу Маркива побывало руководство Нацгвардии и МВД

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В Италии на суде по делу Маркива побывало руководство Нацгвардии и МВД
Украинца Виталия Маркива обвиняют в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле / фото Ю. Бутусов

В Италии продолжают судить украинской нацгвардейца Виталия Маркива.

На суде свои показания дал исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Николай Балан, написал в Twitter глава МВД Украины Арсен Аваков.

Балан заявил, что подразделение, где служил Маркив, выполнял задачи по обороне телебашни на горе Карачун в Славянске.

"Бойцы были вооружены стрелковым оружием и не имели тяжелого и дальнобойного оружия, которым могло быть смертельно поражены итальянского журналиста Андреа Рокелли 24 мая 2014. К тому же, позиция, где в соответствии с приказом своего командира нес службу Виталий Маркив, имела сектор наблюдения (с. Андриивка) отличен от того, где были убиты итальянский фоторепортер (железнодорожный переезд перед керамическим заводом). Эту позицию в то время занимали боевики-сепаратисты, возглавляемые российским вожаком Гиркиним. Оттуда постоянно обстреливали украинские подразделения на Карачуне", - рассказал Балан на суде.

Арсен Аваков несколько минут пообщался с Маркивым.

"Только с разрешения суда я пообщался с Виталием Маркивым. Он в хорошем настроении. Сказал, что служил и будет служить Украине. Мы здесь для того, чтобы поддержать нашего солдата, а все провокации, которые привели к аресту Маркива 2 года назад, я связываю с "русской весной" и войной против Украины", - говорит Арсен Аваков.

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Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Виталия Маркива, гражданина Италии и Украины, в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014-го у оккупированного в то время Славянска Донецкой области.

Генеральная прокуратура Украины утверждает, что Маркив не мог этого сделать, потому что на вооружении Национальной гвардии, в рядах которой служит Маркив, тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

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Дата
17
мая

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